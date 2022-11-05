Dinar'da "Şehirleri Geziyorum, Tarihlerini Öğreniyorum" projesi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar'da "Şehirleri Geziyorum, Tarihimi Öğreniyorum" projesi kapsamında 90 üniversiteli Frigya'yı gezdi.

Dinar Belediyesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dinar Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle hayata geçirilen projede, üniversite öğrencilerinin Afyonkarahisar’da bulunan tarihi yerleri görmeleri için gezi programları düzenleniyor.

Proje kapsamında 90 öğrenci, İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ni gezdi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaşadıkları il ve ilçedeki tarihi yerleri öğrenmesi adına güzel bir projeye imza attıklarını belirterek her zaman eğitimle öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.





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