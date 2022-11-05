Afyonkarahisar'da 50 yıl sonra şehit sayılan Mehmet Öz'ün kabri şehit mezarı olarak düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Malatya'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu vefat eden Afyonkarahisarlı hava piyade er Mehmet Öz'ün kabri, 50 yıl sonra şehit mezarı olarak düzenlendi.

Aile ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi, şehitlik hakları alınan Öz'ün Ataköy Mahallesi'nde yer alan mezarlıktaki kabrinin şehit mezarı olarak yapılması için girişimde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban'ın destekleriyle Öz'ün kabri, şehit mezarı olarak yapıldı.

Dernek Başkanı Kumartaşlı, şehit Öz'ün kızı Filiz Sökmen ve yakınlarıyla yeni yapılan şehit mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Kumartaşlı, burada yaptığı açıklamada, Öz'ün 1972 yılında Malatya Erhaç 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada silah kazası sonucu vefat ettiğini söyledi.

Ailesi ile derneklerinin ilgili kurumlara müracaatları sonucu şehitlik haklarının alındığını dile getiren Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Şehit hava piyade er Mehmet Öz'ün Ataköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan kabrinin şehit mezarı olarak düzenlenmesi için Afyonkarahisar Valiliğinin ilgili birimlerine talebimizi ilettik. 50 yıl sonra şehit mezarı olarak bugün yapıldı. Kabir düzenlemesi için Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı ile İGM Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyoruz."

Sökmen ise şehitlik hakları alınan babası için destek olan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi yetkililerine teşekkür etti.





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