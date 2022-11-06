Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar'da hakkında 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "silahlı yağma" suçundan 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'yü kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

- İscehisar'da İYİ Parti 3. Olağan Kongresi yapıldı

İscehisar'da İYİ Parti 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Necmi Özsarı, yeniden seçildi.

Esnaf Odası Konferans Salonu'ndaki kongrede, mevcut başkan Özsarı ile Emrullah Çevik'in listeleri yarıştı.

Seçimde 61 oy alan Özsarı, yeniden başkanlığa seçildi.​​​​​​​



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