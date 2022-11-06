Sandıklı Kaymakamı Sülün, doğal soğuk hava depolarını inceledi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçeye bağlı Akin köyünde soğuk hava deposu olarak kullanılan ve patateslerin saklandığı mağaraları inceledi.

Mağaralarda çalışan işçilerle sohbet eden Sülün, köy Muhtarı Yusuf Akin'den mağaralar hakkında ve patateslerin nasıl muhafaza edildiğiyle ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, mağaraların patates üreticilerinin ürünlerini saklayabilmeleri için önemli olduğunu söyledi.

Bölgede bulunan her biri 2 ila 3 bin ton kapasiteli 10 mağaraya ekim ayı başında getirilen patatesler mayıs ayına kadar saklanıyor. İç sıcaklığı yıl boyunca 4 ila 8 derece olan mağaralarda muhafaza edilen patatesler, yıl içerisinde talebe göre İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

25 yılı aşkındır kullanılan mağaralarda, patates depolama ve nakliye esnasında 100'e yakın işçi çalışıyor.

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