Afyonkarahisar'da Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi.



1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu'nda ilk olarak divan üyeleri seçildi. Divan üyeliklerine Burhanettin Akkaya, Önder Artuk ve Yalçın Tokgöz seçildi. Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.

Daha sonra tek liste olarak girdiği seçimde Kemal Genç, tüm üyelerin oyunu alarak Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı olarak seçildi.

Genç, "Bu bir güzel dava Beşiktaş davası. Biz gerçekten çok güzel bir kuruluş yaptık. Kulübümüzde çok güzel örnekler oldu. Gerek kongre üyeliklerimizde olsun, taraftar gurubuyla birlikteliğimiz olsun ayrıcalık oluşturduk." ifadelesini kullandı.

Daha sonra Yönetim Kurul Onursal Üyesi Önder Artuk da Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulunun Afyonkarahisar ve Beşiktaş camiası için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Genel kurul Beşiktaş pastasının kesilmesinin ardından son buldu.



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