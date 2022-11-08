"Konservatuvarın Kezban ablası" hayaline ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Konservatuvarın Kezban ablası" hayaline ulaştı

AA

"Konservatuvarın Kezban ablası" hayaline ulaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Ankara'da bir inşaat firmasından emekli olan Kezban Özdemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarını kazanarak 61 yaşında üniversite hayaline kavuştu.

Liseyi bitirdikten sonra Ankara'da bir inşaat firmasında işe başlayan Özdemir, 2002'de emekli olduktan sonra da annesiyle ilgilendi.

Annesinin vefatından sonra müzik eğitimi almaya karar veren Özdemir, girdiği özel yetenek sınavında AKÜ Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimi için Afyonkarahisar'a yerleşen Özdemir, AA muhabirine, üniversite hayalinin uzun zamandır olduğunu, 2002'de emekli olduktan sonra müzik ve edebiyata ilgi duyduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra birlikte yaşadığı annesi için hayalini ertelemek zorunda kaldığını dile getiren Özdemir, annesi ile sürekli şarkı söylediklerini anlattı.

Özdemir, 2013'te annesini kaybettikten sonra müzik eğitimi aldığını ifade ederek, "2018'de şan dersleri aldım. 2019'da Ankara'daki konservatuvar sınavına girdim, olmadı. 2020'de yine AKÜ'ye geldim. Yine olmadı. 2021'de de olmadı. 2022'de tekrar sınava girdim ve kazandım."

-"Bana genelde 'Abla' diyorlar"

Müziğe küçük yaşlardan ilgi duyduğunu vurgulayan Özdemir, "İyi ki üniversiteyi kazandım. Okuldaki arkadaşlarımla diyaloğum şahane. Genelde bana 'Abla' diye hitap ediyorlar. Öğrencilere 'Burada aynı yaştayız.' diyorum. Ben ancak evime gittiğimde ya da bir evrak müracaatında yaşımı hatırlıyorum." diye konuştu.

Özdemir, 2 ay önce başlayan okulundaki derslerinin iyi gittiğini ve hedefinin akademisyenlik olduğunu dile getirdi.

- "Arkadaşları Kezban hanımı örnek alırsa mutlu oluruz"

AKÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Özkan Özkoç da derste Kezban Özdemir'i gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"61 yaşında kararlılıkla ve azminden vazgeçmeyerek benden bir artı puan aldı. Buraya bilinçli olarak geldiği için diğer öğrencilerle kıyaslamak istemiyorum ama azmi mükemmel ve bunu her derste çalışarak gösteriyor. Arkadaşları, Kezban Hanımı örnek alırsa mutlu oluruz. Kezban ile çalışmaktan mutluyum. Benim için de güzel bir tecrübe. Bu yaşa gelmiş olup da azmini kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışan öğrenciyi de ilk defa görüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karanlık dünyalarını sevgileriyle aydınlatıyorlar
YEREL HABERLER Karanlık dünyalarını sevgileriyle aydınlatıyorlar
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi ...
Afyonkarahisar'da Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu ...
Sandıklı Kaymakamı Sülün, doğal soğuk hava depolarını inceledi
YEREL HABERLER Sandıklı Kaymakamı Sülün, doğal soğuk hava depolarını ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.