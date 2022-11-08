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AFYONKARAHİSAR (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen IOM Türkiye ve Göç İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen "Türkiye Uyum Projesi" kapsamında "Afyonkarahisar'da Uyum İçin Kadın ve Çocukların Güçlendirilmesi" programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, kentteki termal bir oteldeki kapanış programında yaptığı konuşmada, AB projesinde görev alan, fikir yürüten ve projeye katkı veren paydaşlara teşekkür etti.

Kadın ve çocukların toplumsal hayatın en temel bileşenleri olduğunu dile getiren Teymur, şöyle konuştu:

"Kadın ne kadar güçlü ve başarılı olursa, hem kendi hem de iş hayatında ve ailesini ayakta tutmakta başarılı olacaktır. Kadının gücü, toplumun ve geleceğin gücüdür. Aynı şekilde çocuklarımızın çağın gerek ve ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi, onların geleceğe hazırlanması, toplumumuzda bütünleştirilmesi ve bireysel gelişim ile toplumsal ilerlemesi için vazgeçilmez adımlardır."

Teymur, ülkenin ilerlemesi ile gelişmesi için güçlü kadınlar, güçlü toplumlar ve güçlü çocukların önemine dikkat çekti.

Programda, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, IOM Ulusal Proje Yöneticisi Tuğçe Söğüt ve Sahra Derneği Başkanı Necla Kahraman da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında katılımcılara plaket ve sertifikaları verildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Baro Başkanı Turgay Şahin, daire müdürleri ve kadınlar katıldı.

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