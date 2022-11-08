Afyonkarahisar’da trafik denetimi yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA9 - Afyonkarahisar'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda emniyet kemeri, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda denetim yapıldı.



Denetimde, dron ile tespit edilen sürücüler kontrol noktasında durdurularak, haklarında cezai işlem yapıldı.

Yapılan denetim sonucunda, 182 araç kontrol edildi. Eksikleri bulunan ve emniyet kemeri takmayan 26 araca 9 bin 212 lire cezai işlem uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi.

Denetime İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Akif Yorulmaz, Trafik Şube Müdürü Ali Gören ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.



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