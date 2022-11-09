Afyonkarahisar'da 70 AFAD gönüllüsüne sertifika verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, eğitimlerini tamamlayan 70 AFAD gönüllüsüne sertifikalarını teslim etti.
AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programda, kentte gönüllülük sistemine kayıt olarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan 70 gönüllü için sertifika töreni düzenlendi.
Programda, gönüllüler sertifikaları Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ile İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan tarafından verildi.
Öte yandan Afyonkarahisar'da 4 bin 922 AFAD gönüllüsü olduğu, bunların 1423'ünün uzaktan eğitimlerinin tamamlandığı belirtildi.