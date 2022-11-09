Dinar'da "Düden Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Projesi" başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, kentteki "Düden Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Projesi" için çalışmaların başladığını belirtti.

Sarı, İncirli Mahallesi'nde yapımına başlanan çalışmaları inceledi.

Kısa sürede altyapı çalışmalarına da başlanacağını aktaran Sarı, "Projemizin vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla güzel zamanlar geçirebileceği sosyal alanlardan bir tanesi olacağına inanıyoruz. Düden Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Projesine destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

















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