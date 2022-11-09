Bayat'ta tekstil kursunu tamamlayan 25 kadın işe başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde tekstil kursunu başarılıyla tamamlayan 25 kadın, iş başı yaptı.
Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'un girişimleriyle kentte açılan tekstil kursu tamamlandı.
Kursa katılan 25 kadın, eğitimlerinin ardından ilçeye kurulan tekstil fabrikasında işe başladı.
Bodur, yaptığı açıklamada, "Tekstil fabrikasında işe alınan kadınların sayısı eğitimlerin ardından artacak. Kadınlarımız aile bütçelerine ve ekonomimize katkı sağlayacak. Emeklerimizin karşılığını görmek bizi çok mutlu etti. Bize bu konuda katkı veren herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.