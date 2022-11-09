Afyonkarahisar'da trenin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Denizli seferini yapan 72014 numaralı yolcu treni, Çakır Mahallesi yakınlarında hemzemin geçitte Mehmet Çiçek idaresindeki 03 ADB 666 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra tarlaya devrildi.

Kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Ali Meral yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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