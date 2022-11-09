Afyonkarahisar'da "Şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları" sanat atölyesi açıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Kardeş Köy Okulları Topluluğu tarafından "Şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları" adına sanat atölyesi açıldı.



Osmangazi Mahallesi'ndeki Nurten Telek İlkokulunun bir sınıfı, Kardeş Köy Okulları Topluluğu tarafından "Şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları" sanat atölyesine dönüştürüldü.

Yaklaşık 3 ay süren sanat atölyesinin açılışı yapıldı.

Okul Müdürü Ahmet Turan, burada yaptığı konuşmada sanat atölyesinin yapımında büyük emekleri olan Kardeş Köy Okulları Topluluğuna teşekkür etti.

Topluluğun Başkanı Hilal Kalafat, burada yaptığı konuşmada, aziz şehitlerimizin adına devlet okullarında ve kurumlarında şehitlerin adına kütüphaneler ve sanat atölyeleri kurmaya devam ettiklerini belirtti.

Amaçlarının vatan için canlarını feda eden şehitlerin isimlerini yaşatmak olduğunu aktaran Kalafat, "Afyonkarahisar başta olmak üzere bütün şehirlerimizde valiliklerimizin izniyle projeler yapıyoruz. Bugün Kayseri’den Afyonkarahisar’a köprü olduk. Böylesine güzel bir okulda da şehidimiz Ertuğrul Taciroğulları’nın ismini yaşatmak bizlere de onu ve gurur vermektedir." ifadesini kullandı.

Açılışa, şehit Taciroğulları'nın ailesi, polis memurları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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