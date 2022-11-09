Afyonkarahisar'da polisin ihtarına uymayarak kaçan firari hükümlü bacağından vurularak yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan firari hükümlü, bacağından vurularak yakalandı.

İlçe merkezinde denetim yapan trafik polisleri, bir kişinin kendilerini görünce yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan kişi için havaya uyarı ateşi açıldı. Kaçmaya devam eden kişi, inşaat alanına girmek üzereyken polisler tarafından bacağından vurularak yaralandı.



Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin uyuşturucu suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali S. olduğu belirlendi.





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