Emirdağ'da çiftçilere 32 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı

Biden'dan bu kez de 'Felluce' gafı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çiftçilere, yüzde 50'si hibe olarak 32 ton 150 kilogram buğday tohumu verildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığı'ndaki dağıtım törenine, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Koku, Ziraat Odası Başkanı Öztürk Köycü, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Bilici, törende, Emirdağ'ın sahip olduğu geniş tarım arazileri ve sulama imkanlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kenttin mevcut tarımsal potansiyelinin daha da artırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Bilici,"Yürütülen çalışmalardan birisi de ilçemizde de uygulamaya konulan 'Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesidir. Üreten çiftçi, gelişen Türkiye anlayışıyla ilçemizdeki ürün çeşitliliği ve toprak verimliliğini artırarak çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz."ifadesini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Koku da dağıtımı yapılan yerli tohumunun ekmeklik buğday cinsi olduğunu, kuru tarım şartlarında istikrarlı bir verime sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere, yerli buğday tohumu dağıtıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.