Emirdağ Kaymakamı Bilici, gençlerle buluştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Gençlere Yaşam Danışmanlığı (GENYAD) projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Bilici, Gömü beldesindeki programda, gençlerle sohbet etti, soruları yanıtladı.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Bilici,"Ahlaki değerler ve kültürle yetişmeniz bizim için çok önemli. Biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalardan birisi de bir yıla yakındır faaliyette olan ve sizlerin de şu an yararlandığınız GENYAD projesi. Bu ve buna benzer pek çok proje ve faaliyetle, belirtmiş olduğumuz amaçları hep birlikte gerçekleştireceğiz."ifadesini kullandı.