Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu "Atatürk'ü Anma" uçuşu yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Çay ilçesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

Deresinek köyündeki bir tepeden havalanan Ceylan, 750 metre yükseklikte Türk bayrağı ile "İzin silinmez" pankartı açtı.

Aksiyon kamerasıyla 15 dakikalık uçuşu görüntüleyen Ceylan, yaptığı açıklamada, her zaman Atatürk'ün izinde olduğunu belirterek, "Onu her geçen dakika daha büyük özlem, sevgi, saygıyla anıyorum. Atamızın ve sonsuz yaşamlarına uğurladığımız tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun, onları asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.





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