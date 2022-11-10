Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un ismi okuduğu üniversitede yaşatılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) yeni açılan bir laboratuvara, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç'un ismi verildi.



AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, bölüm bünyesinde kurulan "Şehit Ferhat Koç İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı"nın açılış töreninde, şehit Koç'un AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv Anabilim dalından mezun olduğunu söyledi.

Eğitimciler olarak tüm öğrencilere eşit olduklarını ifade eden Bayrakçeken, şöyle devam etti:

"Bazı öğrenciler efendilikleri, saygılı olmaları, bilgi ve becerileri, başarıları ile öne çıkmaktadır. Şehit Ferhat Koç da bu öğrencilerden bir tanesiydi. Mezun olan meslektaşların Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayisi gibi ülkemizin güzide kuruluşlarında görev yapmaları bizleri ayrıca gururlandırmakta, halen öğrenci olanlara da yol göstermektedir. 15 Temmuz darbe girişimi ile aramızdan ayrılan şehit Ferhat Koç makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşmış olup, otomotiv laboratuvarında adı ve kişiliği ile bu vatan için yaptıkları yaşayacak; bu laboratuvarı kullanan tüm öğrencilere önder olacak ve hepimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır."

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Erol da şehidin babasının süreci başlatması ve akabindeki Senato kararı ile laboratuvara şehidin adını verdiklerini belirtti.

Şehit annesi Nejla Koç ve babası Mustafa Koç ise Ferhat Koç'un mezun olduğu fakültedeki laboratuvara isminin verilmesinden dolayı onur ve gurur duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

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