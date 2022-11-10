Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 7,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Buğday
HTS
7,04
7,04
|Mısır
HTS
5,60
5,60
|Arpa
HMS
5,50
6,00
Soya
HTS
14,20
14,20
Buğday unu
HTS
3,33
9,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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