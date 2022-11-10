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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 7,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Buğday

HTS

7,04

7,04

Mısır

HTS

5,60

5,60

Arpa

HMS

5,50

6,00

Soya

HTS

14,20

14,20

Buğday unu

HTS

3,33

9,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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