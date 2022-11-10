Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 7,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday HTS 7,04 7,04 Mısır HTS 5,60 5,60 Arpa HMS 5,50 6,00 Soya HTS 14,20 14,20 Buğday unu HTS 3,33 9,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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