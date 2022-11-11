Afyonkarahisar'da yaralı bulunan iki puhu tedavi altına alındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan iki puhu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi ediliyor.

Kırsal alanda bulunan puhular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yetkililerce, AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen kuşların, birinin elektrik akımına kapılarak yaralandığını, diğerinin ise bitkin düştüğü belirlendi.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, kuşların tedavisine başlandığını, elektrik akımına kapılan puhunun ilk müdahalesinin yapıldığını, operasyona alınarak bir kanadının ampute edildiğini belirtti.

Kandır, diğer kuşun ise gerekli beslenme ve tedavi sürecinin iyiye gittiğini, güçlenmeye başladığını kaydetti.

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