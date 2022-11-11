Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 102 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana eti HTS 102,00 102,00 Karkas et HTS 86,67 100,00 Kırıntı et HTS 48,74 48,74 Buğday HMS 6,80 7,60 Arpa HMS 5,80 6,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili





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