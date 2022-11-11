Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 102 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
102,00
102,00
|Karkas et
HTS
86,67
100,00
Kırıntı et
HTS
48,74
48,74
Buğday
HMS
6,80
7,60
Arpa
HMS
5,80
6,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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