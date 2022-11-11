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KOSGEB Başkanı Kurt, Afyonkarahisar'da Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi'ne katıldı

AA

KOSGEB Başkanı Kurt, Afyonkarahisar'da Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi'ne katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Türkiye ve dünyanın geleceğini girişimci ruhlar ve insanlar belirliyor, o değişimi ve inovasyonu yakalayanlar belirliyor. Biz, gençlerden üniversite çatısında eğitim gördükleri süre içerisindeki birinci hedeflerinin girişimcilik olmasını istiyoruz." dedi.

Kurt, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Topluluğunun Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de girişimciliğin değişmesi adına KOSGEB'in birçok adım attığını ve çaba gösterdiğini, bunların meyvelerinin toplanmaya başlandığını söyledi.

Üniversitelerin ve gençlerin girişimciliğe ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kurt, "Sosyal girişimcilik ve kariyer içerisindeki girişimcilik aslında üniversite ve lise yıllarında bu duyguları yaşamak, birlikte iş yapabilme kabiliyeti kazanmakla gelişiyor." diye konuştu.

- "Devletimizin gerçekten çok güçlü destekleri var"

Kurt, Türkiye'nin 81 ilinde KOSGEB'in girişimcilerin yanında olduğunu vurguladı.

Üniversiteyi bitiren gençlerin birinci hedeflerinin girişimcilik ve kendini ispat etmek olması gerektiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Gençlik dönemlerindeki cesaret ve fırsatlar ilerleyen yaşlarda olmayacak. Hiçbirimizin elinde olmayacak. 'Hayat 40 yaşında başlar' diyorlar ama hayat gerçekten 18-20'li yaşlarda başlıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde girişimciler 40'lı, 50'li yaşlarda bu işlere girmiyor. Devletimizin gerçekten çok güçlü destekleri var. Yeter ki siz, bu konuda güçlü bir şekilde karar ve emek verin. Girişimcilik, Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde de en üst sevide desteklediği konu olacak. Türkiye ve dünyanın geleceğini girişimci ruhlar ve insanlar belirliyor, o değişimi ve inovasyonu yakalayanlar belirliyor. Biz, gençlerden üniversite çatısında eğitim gördükleri süre içerisindeki birinci hedeflerinin girişimcilik olmasını istiyoruz."

Kurt, zirve kapsamında gerçekleştirilen panelde KOSGEB'in istatistikleri ve faaliyetleri ile başarı hikayelerine ilişkin sunum yaptı.

Programda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar ile Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu Başkanı Mehmet Selman Koçak da birer konuşma gerçekleştirdi.

Panelin ardından Vali Yardımcısı Kübra Teymur, KOSGEB Başkanı Kurt'a plaket takdim etti.

Kurt, daha sonra kentteki girişimcilerin açtığı stantları gezdi.

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