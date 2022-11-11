Çay'da "Türk Kızılay" temsilciliği açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Türk Kızılay'ın temsilciliğinin açılışı gerçekleşti.

Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Aşağı Mahalle'deki Türk Kızılay temsilciliğinin açılışında, Kızılay'ın hayatın her alanında halkının yanında yer alan köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, kurumun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın da kentteki temsilcilik sayısının Çay ilçesiyle 8'e çıktığını ifade etti.

Yakın, "Dünyanın çok iyi tanıdığı güvenilir akredite bir kuruluşuz. Deprem, sel gibi afetler haricinde insana dair yaşama dokunan bütün faaliyetlerin içindeyiz. Kızılay'ımızın Çay Temsilciliğimiz hayırlı olsun."dedi.

Açılışa, Yeşilbaş ile Yakın'ın yanı sıra Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve ilçe protokolü katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.