KOSGEB Başkanı Kurt, ATSO Başkanı Serteser'i ziyaret etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'e ziyarette bulundu.

Kurt, ziyarette, Afyonkarahisar'ın sanayisiyle birlikte büyüdüğünü söyledi.

Afyonkarahisar'ın Türkiye’deki sanayi hamlesine çok büyük bir destek vereceğine inandığını aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar sadece ticaret boyutuyla değil, turizm boyutuyla değil, sanayi boyutuyla da göz doldurur hale geldi. İnşallah, yeni Organize Sanayi Bölgeleri ile güçlü bir Afyonkarahisar'ı göreceğiz. KOSGEB olarak hem AR-GE hem de üretim alanında sanayimizi, küçük ve orta işletmelerimizi destekler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ticaret ve Sanayi odalarımız, KOSGEB ve diğer kurumlarımız ülkemizin gelişmesi için katkı vermeye çalışıyor."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek KOSGEB'in her yaştan girişimciye destek verdiğini ifade etti.

















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