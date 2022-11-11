Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine yönelik mobil uygulama geliştirme eğitimi verildi.

Meslek Yüksekokulu'nda programda, Yazılım Mühendisi Ekrem Sivrikaya, öğrencilere, mobil uygulama geliştirme süreçleri hakkında ön bilgilendirme yaptı, yazılım geliştirme araçlarını tanıttı.

Demo eğitiminin ardından program soru cevap kısmıyla sona erdi.

Eğitime, öğretim görevlileri Caner Balım, Ahmet Ertuğrul ve öğrenciler katıldı.

- Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.H.K, (53) idaresindeki 26 ADL 288 plakalı otomobil, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'nde V.G'nin kullandığı 03 ADV 346 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki elektrik direği ile panosuna vurdu.

Kazada, yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan Y.A, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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