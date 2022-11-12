Afyonkarahisar'da "Afyon Pediatri Sempozyumu" düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) iş birliğinde "Afyon Pediatri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

PUADER Başkanı Prof. Dr. Bumin Nuri Demir, termal bir oteldeki sempozyumun açılışında, genç bir ekiple yola çıktıklarını, Türkiye'deki çok sayıda ilde temsilciliklerinin olduğunu söyledi.

Dernek olarak farklı projelerinin olduğuna değinen Demir, şöyle konuştu:

"Dinamik ve vizyoner genç hekimlerimize çok önem veriyoruz. 12 ay boyunca sürekli aktif bir dernek olmayı hedefliyoruz. Sorunlara temas eden ve eğitim ile bilimi temel amaç edinen bir derneğiz. 2023 yılında da bölgesel toplantılarımıza devam edeceğiz."

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da PUADER'le birlikte düzenledikleri sempozyuma katılan herkese teşekkür etti.

Sempozyumun verimli olması temennisinde bulunan Okumuş, "Sağlık, kendini sürekli yenileyen ve güncelleştiren bir alan. Pandemi sürecinde bunu yakından gördük. Bu tür programların gerekli olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini düşünüyorum."ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından PUADER Başkanı Demir, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş'a plaket takdim etti.

Panel, 4 oturumun ardından sona erdi.

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