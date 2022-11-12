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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"na katıldı:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"na katıldı:

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, dünyada artan küresel krize, sorunlara çözüm üretemeyen sistemler ve liderlerle bir mücadele halinde olunduğunu belirterek, "Bugün dünyadaki küresel krizlere çözüm üreten tek ülke ve lider var. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve onun AK Parti teşkilatlarıdır." dedi.

Usta, Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"nda, Türkiye yüzyılının iddialı bir çıkış olduğunu, AK Partinin 20 yıllık iktidarı boyunca her zaman bu iddiasını ortaya koyduğunu söyledi.

Partisinin ülke için hizmet ve eser siyaseti üretmeye çalışarak eski Türkiye'yi kapatıp yeni bir Türkiye yapma çabasına hizmet ettiğini aktaran Usta, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı 2023 ile beraber dünyada da yeni bir Türkiye yüzyılının başlangıcı olacak. Türkiye yüzyılını da hemen şimdi başlattık. Dünyada artan küresel kriz ve sorunlara çözüm üretemeyen sistemler ile liderlerle bir mücadele halindeyiz. Bugün dünyadaki küresel krizlere çözüm üreten tek ülke ve lider var. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve onun AK Parti teşkilatlarıdır." ifadesini kullandı.

- "Zalim bir dünyayla mücadele ediyoruz"

Usta, dünya tarihine bakıldığında 19'uncu yüzyılın Avrupa, 20'inci yüzyılın ABD'nin olduğunu belirterek, 21'inci yüzyılın ise Türkiye yüzyılı olacağına, canı gönülden gerçekleştireceklerine inandıklarını dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı"nın özünde insanın olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Usta, şöyle konuştu:

"İnsan derken hiçbir tasnife girmiyoruz. Rengi, dini, dili ve ırkı ne olursa olsun hiç bir tasnife girmeksizin işin aslında ve özünde insan var diyoruz. İnsanı tasnif etmeye başlarsanız, eşitsizlikler ortaya çıkar. Geride kalanlar ortaya çıkar. Dünya maalesef, kurduğu düzen ve sistemle tasnif ettiği için hep geride kalanlar olmuş, olmaya da devam ediyor. Sadece sarışın ve mavi gözlü olduğu için dünyada el üstünde tutulan bir toplum varken, coğrafyalarından, ten renklerinden dolayı yıllarca savaşın içerisinde yaşayan çocukları ve kadınları görmeyen maalesef zalim bir dünyayla mücadele ediyoruz."

Programda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Uluçay, Usta'ya hediye takdim etti.


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