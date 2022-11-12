Afyonkarahisar'da cami ve şadırvanlardan musluk çalan şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da cami, şadırvan ve umuma açık tuvaletlerden musluk çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki 4 mahallede cami, şadırvan ve umuma açık tuvaletlerden 64 musluk çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışma kapsamında şüpheli H.U'yu yakaladı.

H.U'nun, emniyetteki ifadesinde, çaldığı muslukları 2 bin liraya hurdacıya sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacı hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasıyla adli işlem yapıldığı bildirildi.

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