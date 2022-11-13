Afyonkarahisar'da park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Rustam Lazgiv idaresindeki yabancı plakalı H244KX762 otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Gökçelan köyü yakınlarında yol kenarında Mehmet Ü.'ye ait park halindeki traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sevda Nazimova yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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