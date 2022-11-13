Afyonkarahisar'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Halil Yalçınkaya idaresindeki 07 DAR 75 plakalı kağıt yüklü tır, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında Osman Akyurt Cengiz'in kullandığı 32 NF 063 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır ve kamyon şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.















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