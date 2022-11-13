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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

N.T idaresindeki 34 VH 7855 plakalı otomobil, merkez Çayırbağ beldesi Işıklı kavşakta yaya olarak giden H.K'ye (8) çarptı.

Kazada, ağır yaralanan H.K Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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