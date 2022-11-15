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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör operasyonunda yaralanan kepçe operatörü altı yıl sonra "gazilik" unvanına kavuştu

AA

Terör operasyonunda yaralanan kepçe operatörü altı yıl sonra "gazilik" unvanına kavuştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışırken 2016 yılında, çukur-barikat eylemleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı emrinde gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde operasyonda yaralanan Afyonkarahisar'lı İbrahim Gencer'e "gazi" unvanı verildi.

Kullandığı kepçenin altındaki EYP'nin patlaması sonucu altı yıl önce yaralanan İbrahim Gencer (55), açtığı davayı kazanarak gazi unvanını aldı.

Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı dönemde diğer kepçe operatörleriyle dönüşümlü olarak doğu görevine gittiklerini söyledi.

Sırası geldiğinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çukur-barikat eylemleri nedeniyle yürütülen operasyonlar kapsamında çalıştığını anlatan Gencer, "19 Nisan 2016'da kepçenin altında bomba patladı, bayılmışım. Gözlerimi açtığımda GATA'daydım. Tedavim 20 gün sürdü. Bu olaydan sonra çalışamadım. Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı sayesinde gerekli yerlere müracaat ettik. Şimdi çok mutluyum." diye konuştu.

Kumartaşlı da Gencer'e ilişkin hukuki süreci takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla İbrahim Gencer aynı asker, polis malul gazileri gibi, işçi kadrosunda olmasına rağmen, malul gazilik haklarını almaya başladı. Bundan sonraki iş ve işlemleri tarafımızdan takip edilecektir. Kazandığımız bu dava, ülke genelinde emsal sayılabilecek bir karardır. Bundan sonra bu karar ile işçi kadrosunda görev yaparken terör etkeninden dolayı yaralanan herkes asker, polis gibi haklarını alacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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