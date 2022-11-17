Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde koyun yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sezai Sargın'ın (55) kullandığı SDHKAN1 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Ekinhisar köyü kavşağında Kadir İnce'nin kullandığı 03 SH 002 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Kıymet Sargın (53) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondaki koyunlar başka bir araca yüklenirken, kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.



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