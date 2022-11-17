Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle voleybol oynadı.

Kaymakam Sülün, Ece Mahallesi'ndeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından Sülün, burada öğrencilerle voleybol maçında oynadı, gençlere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

- Sandıklı'da "Erdem Projesi" toplantısı yapıldı

Sandıklı'da Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli kapsamında "Erdem Projesi" toplantısı düzenlendi.

Akharım beldesindeki Şehit Bülent Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'ndaki toplantı da "Erdem Projesi" anlatıldı.

Toplantıya, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Sandıklı’da "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" etkinliği yapıldı

Sandıklı'da "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" etkinliği düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı koordinatörlüğünde kurumların desteğiyle Sorkun köyü ilkokulundaki etkinlikte öğrencilere kitap hediye edildi, yüz boyama ve ebru çalışması yapıldı.





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