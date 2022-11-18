Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Vali Vekili Uğur Kolsuz başkanlığında "Turizm Sektör Toplantısı" düzenlendi.
Kolsuz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Afyonkarahisar'ın turizm tanıtım çalışmaları ile 8-10 Aralık'ta düzenlenecek İzmir Fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde yapılan çalışmalar ile bakanlığın turizm desteğiyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Toplantıda, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı, sunumlar yapıldı.
- İl Emniyet Müdürü Temiz ile İl Jandarma Komutanı Kırgel'den Çay Belediyesine ziyaret
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı ziyaret etti.
Temiz, Kırgel ve Atlı, ziyarette Çay ilçesindeki yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti.
Atlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Temiz ile Kırgel'e teşekkür etti.