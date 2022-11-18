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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İscehisar ilçesinde incelemede bulundu.

Özkaya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki pazarcı esnafıyla sohbet eden Özkaya, daha sonra kentteki sıcak asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Özkaya, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan yatırımlar ile sıcak asfalt çalışmalarının İscehisar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Şahin de İscehisar'daki yatırımların her yıl artarak devam edeceğini ifade etti.

Özkaya'ya ziyarette, İscehisar İl Genel Meclis üyeleri Murat Dikmen, Mesut Çelen ile partililer eşlik etti.

- Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tiroid ameliyatları devam ediyor

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tiroid (guatr) ameliyatlarının başarılı bir şekilde yapıldığı bildirildi.

Hastanede görevli Opr. Dr. Rıdvan Barkın Kabalar, yaptığı açıklamada, hastalığın başlıca sebeplerinden biri vücudun ihtiyaç duyduğu iyodun vücuda alınmaması soncu tiroit bezlerinin aşırı çalışması ile bezlerin normalinden büyük boyutlara ulaşması olduğunu belirtti.

Bu durumlarda hastanın ameliyat edilmesi gerektiğini aktaran Kabalar, "Fiziki muayene sonrasında nodülün büyüklüğüne göre ameliyat planlaması yapılarak, aşırı büyüme olmamış guatrlarda cerrahi işlemler tercih edilir. Sandıklı Devlet Hastanemizde tiroid teşhisi konulmuş hastalarımızda başarılı ameliyatlar yaparak hastalarımızı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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