Afyonkarahisar'da kepçenin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yem fabrikasında kepçenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde faaliyet gösteren yem fabrikasında İ.C'nin (40) kullandığı kepçe, ambara balya indirdiği sırada çadır katlayan C.A.K'yi (17) ezdi.
Kazada ağır yaralanan C.A.K. kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
C.A.K'nin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden yem fabrikasına balya yüklü tırla geldiği öğrenildi.