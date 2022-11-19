Afyonkarahisar'da AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Toker ile Ahmet Postal'a rozet taktı.

Uluçay, İl Başkanlığında düzenlenen katılım töreninde, AK Parti'nin davasının kutlu bir dava olduğunu söyledi.



AK Partinin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olduğunu aktaran Uluçay, "Bizim kapılarımız bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Herkes burada kendine bir parça bulabilir ve inandığı yolda yürüyerek bu davaya hizmet edebilir. Biz bütün vatandaşlarımızı partimize çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz. Sadece talepleri değil bizlerle tanışmak, bize dair, hedeflerimize dair merak ettikleri ne varsa öğrenmek için partimize gelebilirler." ifadesini kullandı.

Uluçay, AK Partiye katılan eski İYİ Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Toker ile Ahmet Postal'a rozet taktı.

Katılım törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ile partililer katıldı.

















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