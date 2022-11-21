Afyonkarahisar'da 11. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türk Seramik Derneğinin iş birliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi başladı.

Bir termal otelde düzenlenen etkinlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Seramik Araştırmaları ile Geleceğe Yönelik Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı sunumu yaptı.

Türk Seramik Derneğinin Avrupa'da örnek gösterilen bir dernek olduğunu ifade eden Mandal, derneğin bilim insanları, sektör temsilcileri ile tasarım sanat tarafının da yer aldığı seramiğin tüm bileşenlerini bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Seramiğin bugünün ve geleceğin ihtiyaçları noktasında değerlendirildiğinde, ortama göre her ihtiyaca her açıdan cevap veren malzemenin uygulandığı bir sektör olduğunu belirten Mandal, şöyle konuştu:

"Seramik araştırmaları ile geleceğe yönelik yeni araştırmalar ve yeni modeller oluşuyor. Seramik, yapısı olan bir sektör. Birlikte geliştirmeyi ve birlikte başarmayı uygulayabilen sektör aynı zamanda. 2022 yılının Birleşmiş Milletler tarafından 'cam yılı' olarak ilan edildi. Cam dediğimiz kavram da seramik gibi, aklımıza çok kolay bir şey gibi geliyor ama baktığınız zaman içinde fonksiyonelliği, sanatı, mühendisliği, bilimi ve üretimi ile beraber tamamen uçtan uca ulaşan bir sektör. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk 2022 Raporu'nda gelecek 10 yıl için çözümden daha çok çözümsüzlük göze çarpıyor. İklim krizi, artan siber riskler, büyüyen sosyal bölünmeler ve pandemi devam ederken eşit olmayan bir küresel toparlanma en büyük riskler olarak sıralanabilir."

Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AKÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Kavas da bu yıl kongrede özellikle sektörde önemli bir sorun haline gelen toz hastalığı ile ilgili bir panel olacağını kaydetti.



AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ'nün paydaşı olarak 2008, 2012, 2015, 2019 ve 2022 yılı olmak üzere 11 toplantıdan 5'inin Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

21- 23 Kasım 2022 tarihleri arasında 3 ayrı salonda oturumlar halinde gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Ayazini tarihi kaya evleri gezisi ile sona erecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.