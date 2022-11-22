Rehber köpekle hayatını sürdüren engelli avukat, üniversite öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Uluslararası Girişimci İş Kadınları Derneği ve Rehber Köpekler Derneği iş birliğinde düzenlenen konferansa katılan görme engelli avukat Nurten Tuncer, rehber köpekle yaşama deneyimlerini öğrencilere anlattı.

AFSÜ Tıp Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleştirilen konferansta konuşan Tuncer, 10 yaşında bir hastalığa bağlı olarak görme kaybı yaşamaya başladığını söyledi.

İlerleyen yıllarda görme kaybının arttığını ve göremez hale geldiğini belirten Tuncer, 2016 yılından beri hayatını rehber köpekle sürdürdüğünü söyledi.

Labrador cinsi 7 yaşındaki köpeğin en yakın arkadaşı olduğunu kaydeden Tuncer, şöyle konuştu:

"Bütün ziyaretleri birlikte yapıyoruz. Benim her şeyim. Bizler dün uçağa bindik, trene bindik. Ulusal ve uluslararası seyahatler yaptık. Herkes öncesinde 'Yapamazsınız, olmaz' diye çok karşı çıktı ama ben 'Yapacağım' diyerek sahaya indim. Rehber köpeğimin eğitimi başlar başlamaz kameralar önündeydik. İlk etapta metrobüse bindik. Metro, Marmaray ve birçok alışveriş merkezine gittik birlikte. Hem adliyede, hem sigortada, hem kamu kurum ve kuruluşlarında işlerimi birlikte görüyoruz."

Konferansta konuşan AFSÜ rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da birçok hayvanın sağlık alanında tedavi ve rehabilitasyon amaçlı kullanıldığına değindi.

Konferansta Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve Uluslar Arası Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Melike Akkent de birer konuşma yaptı.



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