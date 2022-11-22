Demirli köyü kadınları için yöresel ürün pazarı kurulacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde yaşayan kadınları kabul etti.

Vali Yiğitbaşı ile makamında sohbet eden kadınlar, organik ürünlerini satabilecekleri bir pazar kurulmasını talep etti.

Ürünlerin doğrudan alıcıya ulaşmasını önemsediklerini belirten Yiğitbaşı da "Aracısız bir şekilde ürünlerin alıcıya ulaşmasını istiyoruz. Bunu sağlayabilecek pazarlarda üretici kadınlar için önemli. Bölgede uygun mekanımız zaten var." ifadelerini kullandı.

Kurulacak olan yöresel ürün pazarının Frig Vadisi güzergahında olmasının uygun olacağına dikkati çeken Yiğitbaşı, bunun için ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Pazarın üreticiyi ve tüketiciyi memnun etmesi gerektiğini vurgulayan Yiğitbaşı, "Sosyal medya mecraları üzerinden yapılan online satışlarda tüketiciler ürünleri hiç görmeden alıyor. Ama sizin oradaki pazara gelenler ürünü görüp, tadına bakarak alacaklar. Bu büyükşehirlerde yaşayanlar için çok büyük imkan. Çünkü ürüne bu şekilde ulaşamıyorlar. Ben onun için hem üreticilerin hem de tüketicinin çok memnun kalacağı bir ortam tesis edileceğine inanıyorum. Bunun için de inşallah güzel bir çalışmayı birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.





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