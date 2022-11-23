İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, Sandıklı’da öğretmenler ile bir araya geldi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci Sandıklı'da öğretmenlerle tanışma toplantısı düzenledi.

Sünnetci, Hüdai Kaplıcalarındaki termal bir oteldeki programda, akademik başarının artırılması için öğretmenlere bir sunum yaptı.



Sunumun ardından öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Sünnetci, "Birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız. Eğitimdeki eksikleri hep birlikte gidereceğiz. Bugün toplantımızda Sandıklı ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimizi tanıma fırsatı buldum. El ele vererek eğitimi isteğimiz üst seviyelere taşımak için hep birlikte gayret göstererek çalışacağız."ifadesini kullandı.

Toplantı sonrası kesilen pasta ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

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