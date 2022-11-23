Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamlığı, İlçe belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçede "Akademik Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi" kapsamında 7. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavları yapılacak.

Projenin protokolü, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt tarafından imzalandı.

Bozkurt, belediyedeki imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, eğitime desteklerinden dolayı Başkan Çöl'e teşekkür etti.

Çöl de, projenin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesi ve sınav stresi ile mücadele etme konusunda deneyim kazanmasını istiyoruz. Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



- İscehisar'da ağız ve diş sağlığı semineri düzenlendi

İscehisar'da ağız ve diş sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Esnaf Odası'ndaki seminerde Dr. Çağrı Yayla, ağız ve diş sağlığı hakkında sunum yaptı, ağız bakımının önemi, diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ise, Yayla ve ekibine verdikleri bilgiler için teşekkür etti.





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