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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Sandıklı'da

AA

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Sandıklı'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk ve beraberindeki heyet, Sandıklı'da restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğü Hamamönü Camisi ile Müradin Camii'nde incelemelerde bulundu.

İlçeye gelen Şentürk ve beraberindekiler ilk olarak Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü de makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Daha sonra Hamamönü Camiinde ve Müradin Camisi'nde incelemelerde bulunan Şentürk, Başkan Çöl ve beraberindekiler çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Müradin Camisi'ni ziyaret sırasında konuşan Başkan Çöl, Sandıklı'da tarihi dokunun bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmaların heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bundan sonra yapılan çalışmalar hakkında kendileriyle istişarelerde bulunduk. Hamamönü Camii'sinde yapılan çalışmalarının bitmesiyle birlikte inşallah Müradin Camii içinde restorasyon çalışmalarımızı başlatacağız." dedi.

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