Afyonkarahisar'da iş arkadaşlarını dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iş arkadaşları ve farklı insanları 2 milyon 700 bin lira dolandırdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, infaz koruma memuru S.K, kendisi gibi infaz koruma memuru olup da ayrıca mermer alım satım işi yaptığını belirtip, ticaretinden kar payı vermeyi vadeden H.N'ye 264 bin 500 lira para gönderdi.

S.K, 17 Kasım'dan beri işe gelmeyen H.N'ye ulaşamadığı gerekçesi ve 50 kişinin daha dolandırıldığı iddiasıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K'nin şikayeti üzerine 13 kişinin ifadesine başvurdu.

Ekipler, şüpheli H.N'nin aynı şekilde farklı kişilerden yaklaşık 2 milyon 700 bin lira dolandırdığını tespit etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gözaltına alınan H.N, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

H.N'nin ifadesinde, borçlarından dolayı insanları dolandırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.









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