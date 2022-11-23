Bahçesinden sahipsiz köpekleri çıkarırken düşüp yaralanan kişi tedavi edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da evinin bahçesine giren sahipsiz köpekleri dışarı çıkarırken yere düşerek yüzünden yaralanan 65 yaşındaki Kazım Öz, hastanedeki ameliyatının ardından taburcu edildi.

Osmangazi Mahallesi'nde 15 Kasım'da evinin bahçesine giren sahipsiz köpekleri dışarı çıkarmak isterken yere düşen Öz'ün elmacık kemiği ile burnunun kırıldığı tespit edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde ameliyat edilen Öz, bugün tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öz, AA muhabirine, bahçesindeki sahipsiz köpekleri bahçesinden çıkardığı sırada yere düştüğünü ve yüzünü çarpıp yaralandığını söyledi.

9 gündür hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Köpekleri evimin bahçesinden çıkardığım sırada parkelere ayağım takılmış, yere düşmüşüm. Köpekler bana saldırmadı. Sadece bahçeden çıkarırken yere düştüm. Düşme sonucu da yüzümdeki elmacık kırılmış. Ameliyat oldum ve doktorlar platin koydu."

Mahallesinde çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu söyleyen Öz, "Bu hayvanlar, buralardan toplansa çok iyi olacak. Bugün bana oldu. Yarın da başka insanlara ve çocuklara zararı olabilir." ifadesini kullandı.





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