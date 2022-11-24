Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da 87 lise öğrencisi, Antalya'ya Akdeniz Üniversitesini tanıtım gezisine katıldı.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu öğrencileri, gezi kapsamında Akdeniz Üniversitesini inceledi.

Okul Müdürü Ali Darakcı, yaptığı açıklamada, "Üniversite tanıtım gezilerinin öğrencilerin kariyer planlarını yapmalarında yardımcı ve seçimlerinde yol gösterici olduğuna, aynı zamanda üniversite kültürü, olanakları, bölümler ve öğrenci yaşamı konularında yerinde bilgiler edinmenin öğrencilerimizin motivasyonlarının arttığına ve bakış açılarının daha da genişlediğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​



- İscehisar'da şehit Mustafa Akkaya'ya mevlit okutuldu

İscehisar'da şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için mevlid-i şerif okundu.

Karaağaç köyündeki Şehitler Camisi'ndeki programın ardından şehit Akkaya, mezarı başında anıldı.

Programa, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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