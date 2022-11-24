BİK Genel Müdürü Erkılınç, Afyonkarahisar'da kurumun genel kurul toplantısına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Afyonkarahisar'da kurumun "2022 Yılı 31. Dönem Genel Kurulu 4. Toplantısı"na katıldı.

Valiliğikten yapılan açıklamaya göre, termal bir otelde düzenlenen BİK 2022 Yılı 31. Dönem Genel Kurulu 4. Toplantısı'nda konuşan Erkılınç, basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, internet haber sitelerinin süreli yayın sayılması ile, kurumun yeniden medyanın merkezine oturduğunu dile getirdi.

Kanun sonrası resmi ilan ve reklam yönetmeliği hazırlıklarına başlandığını aktaran Erkılınç, şunları kaydetti:

"Kasım ayı başında yine bu güzel şehrimizde birim ve il müdürlerimizin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hem yasa çalışmalarını ilk ağızdan aktardık hem sahadan görüşleri aldık hem de yeni dönemden beklentilerimizi sıraladık. Böylece 11 ilde gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarında alınan görüşleri, müdürlerimizle yaptığımız istişarelerle harmanlayarak yönetmeliğin iskeletini kurduk. Ardından geçtiğimiz hafta, 6 gün süren yüz yüze ve online toplantıları gerçekleştirdik. Yaygın ve yerel gazetelerimizin internet temsilcilerini dinledik. Günlük takipçi sayısı yüksek internet haber sitelerinin temsilcilerini kurumumuzda ağırladık. Önümüzdeki haftalarda akademisyenleri, bilişim uzmanlarını, dijital medya reklam ajanslarını ve medya planlama şirketlerini dinleyerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz."

Erkılınç, 1 Nisan 2023'ten itibaren internet haber sitelerine ilan sevkine başlamayı planladıklarını kaydetti.

Toplantıda, oluşturulan divanda, kurumun 2023 bütçesi, Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile Kurum Yönetmeliği ve 134 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın bazı maddelerinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tekliflerinin de yer aldığı gündem onaya sunularak kabul edildi.

Daha sonra sırasıyla Yönetim Kurulu durum raporu ve Denetçiler Kurulu raporu okunarak, Yönetim Kurulu tekliflerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının üyeleri çalışmalarına başladı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve BİK Genel Kurul üyeleri katıldı.

Genel Kurul, yarınki oturumun ardından sona erecek.

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