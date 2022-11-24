Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar, Çay ve Dinar ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İscehisar'da program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak'ın kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda devam eden programda, Ayşenur Yıldırım Sündük, konuşma yaptı.

Programda, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, şiir okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törene, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Dinar

Dinar'da program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın Camikebir Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Belediye Kültür Salonu'nda devam eden programda, şiir okundu, koro dinlentisi yapıldı.

Emekli öğretmenlere, belge verildi.

Programa, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nihat Sarı, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Çay

Çay'da program, Dörtyol Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk'ün çelenk sunmasıyla başladı.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda Türk, bir konuşma yaptı.

Program, etkinliklerin ardından aday öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.



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