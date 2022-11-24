Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği, kentteki öğretmenlerle bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonundaki programa, Sandıklı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztopbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu, Afyonkarahisar Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, okul müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere plaket verildi.



-Sandıklı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Sandıklı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki programa, Kaymakam Mehmet Sülün ve daire müdürleri katıldı.

Programda, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik etkin kampanya düzenlenmesi, Elektronik Kelepçe Uygulaması, Şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararları uygulaması ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Sunumun ardından kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile alınacak tedbirler konuşuldu.



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